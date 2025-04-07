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Православные верующие отмечают один из главных церковных праздников

Православные верующие 7 апреля празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы
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Кирилл Нортон/РИА «Новости»

В России православные верующие в понедельник, 7 апреля, отмечают один из двунадесятых (12 главных церковных) праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. Об этом пишет ТАСС.

Данный праздник установлен в честь явления Архангела Гавриила Деве Марии с вестью о будущем рождении Иисуса Христа. Этот день символизирует начало новозаветной истории, а в народе с ним связывали приход весны. Особая традиция на Благовещение — отпускать птиц на волю как символ милосердия и надежды. Богослужения в этот день особенно торжественны, с красивыми песнопениями и молитвами о мире.

Как заявил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в своей проповеди по случаю праздника, которого цитирует агентство, этот праздник является «большой духовной радостью и утешением» для людей, так как с этого дня на земле началось исполнение обетования Божия о пришествии к людям Спасителя.

«Через Деву Марию, которую позднее назвали Пресвятой Богородицей, Христос вошел в мир, и ангелы стали воспевать о ней: «Честнейшая херувим и славнейшая без сравнения серафим». И теперь Божия Матерь - это небесная заступница за весь род человеческий», — сказал он.

Ранее патриарх Кирилл оценил текущее положение Русской православной церкви.

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