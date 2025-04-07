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В Петербурге после жалоб жителей выявили значительное превышение пыли в воздухе

На Васильевском острове зафиксировали значительное превышение пыли в воздухе
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Vunishka/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге жители Васильевского острова на протяжении нескольких дней жалуются на пыль. Об этом сообщает 78.ru.

Одна из местных жительниц рассказала 6 апреля о том, что песок летит не только с намыва (создания новых территорий, при котором грунт забирают насосом в одном месте морского дна и перекачивают в другое), но и от экскаватора на улице Кораблестроителей.

«Также и стекловата летает. Сегодня начали проводить работы с трубами. Там просто ужас, дорогу с ребенком не перейти», — заявила женщина.

Как отметил телеканал, в администрации жительнице дали номер, по которому можно пожаловаться на происходящее, но он не отвечал. Передвижная лаборатория мониторинга окружающей среды проверила воздух и зафиксировала в сквере Александра Володина содержание пыли, которое в 1,5 раза превышает предельно допустимый показатель.

Согласно материалу, в городском комитете по природопользованию подтвердили, что выезжали на остров, чтобы поверить воздух, но превышения концентрации пыли в нем не было.

В начале февраля в реке Ленинградской области зафиксировали превышение токсинов в тысячу раз. Качество природной воды в реке Нейме ухудшается из-за сброса неочищенных сточных вод.

Ранее сообщалось, что в Ярославле ищут причину неприятного запаха в городе.

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