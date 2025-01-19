Названы главные угрозы источникам питьевой воды во всем мире

Немецкие ученые из Института биогеохимии Макса Планка выяснили, что и сильные засухи, и сильные осадки ставят под угрозу качество и стабильность грунтовых вод — источников питьевой воды для миллиардов людей во всем мире. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Водоносные горизонты обычно пополняются за счет осадков, просачивающихся через почву. Во время этого процесса вещества с поверхности удаляются из воды и поглощаются почвенными организмами. Этот естественный процесс фильтрации создает хорошо очищенные ресурсы грунтовых вод.

Но иногда дожди могут быстро проникать в более глубокие слои почвы, избегая очистки и перенося большие объемы растворенных веществ с поверхности и верхних слоев почвы прямо в водоносный горизонт.

Это особенно актуально после мощных ливней и засушливых периодов. Длительные засухи могут создавать трещины в почве и сокращают поглощение дождевой воды верхними слоями почвы. В таких условиях вода стекает напрямую в грунтовые воды, либо попадает в реки, озера и океаны.

В новом исследовании команда провела восьмилетние анализы грунтовых вод в Германии совместно с большой исследовательской группой. Они использовали обнаружение растворенных органических веществ в качестве косвенных показателей загрязнителей воды и подтвердили фундаментальные изменения в стабильности грунтовых вод.

Ученые обнаружили устойчивые долгосрочные тенденции: увеличение количества поверхностных органических веществ, накапливающихся в грунтовых водах, а также снижение уровня грунтовых вод. Кроме того, они смогли четко связать такое повышенное загрязнение грунтовых вод с экстремальными погодными явлениями.

По словам авторов анализа, новый метод поможет определить риски для качества грунтовых вод в водоносном горизонте.

Ранее ученые выяснили, что токсичные «вечные химикаты» могут десятилетиями загрязнять грунтовые воды.