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Дефицит бюджета Германии вырос до €104,4 млрд

Дефицит бюджета в ФРГ увеличился до €104,4 млрд в 2024 году
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Michael Sohn/AP

В прошлом году дефицит бюджета в Германии увеличился на €12,7 млрд по сравнению с 2023 годом и достиг €104,4 млрд. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на федеральное статистическое ведомство.

Там заявили, что расходы из общего государственного бюджета выросли по сравнению с годом ранее на 7,1%, доходы увеличились на 6,8%. Доходы составили €1,98 трлн, а расходы — €2,08 трлн. Как отмечается, государственные расходы впервые превысили €2 трлн.

18 марта бундестаг большинством голосов одобрил поправки в конституцию, предложенные блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), чтобы увеличить инвестиции в оборону и инфраструктуру. Парламент решил ограничить действие механизма, известного как «долговой тормоз», который ранее сдерживал крупные заимствования правительства. Примечательно, что до победы на выборах в бундестаг лидер ХДС Фридрих Мерц выступал против таких изменений.

Ранее в Германии назвали сумму, необходимую для закрытия брешей в обороне страны.

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