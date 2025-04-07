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«Ждем суицида безумного чеха»: Дмитрий Медведев поздравил Овечкина с рекордом

Медведев о рекорде Овечкина: ждем суицида безумного чеха Гашека
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Алексей Алексеев/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина со снайперским рекордом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«895 — результат великого русского хоккеиста! P. S. Ждем суицида безумного чеха Гашека», — говорится в сообщении.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Бывший чешский хоккеист Доминик Гашек активно выступает с критикой Овечкина и России на фоне российской специальной военной операции на Украине.

Ранее певец Сергей Жуков переписал культовую песню в честь рекорда Овечкина.

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