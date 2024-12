Раскрыто происхождение вируса гепатита

Международная группа вирусологов, экологов и зоологов раскрыла эволюционное происхождение вируса гепатита Е. Результаты исследования опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые провели поиск генов вируса в геномных базах данных млекопитающих, а также изучили более 2,5 тысячи образцов печени, собранных у 108 видов животных в Латинской Америке, Азии и Африке. Исследователи выяснили, что в 63 образцах, принадлежащих 14 видам, есть РНК герпесвируса. Это позволило выделить ученым новые данные о его эволюции.

Исследователи идентифицировали 24 уникальных генома герпесвирусов, которые они обнаружили у летучих мышей, землероек и грызунов. Последние играют ключевую роль в распространении вируса и его эволюции из-за наибольшего генетического разнообразия, которое удалось выявить ученым.

В исследовании отмечается, что вирус гепатита Е, который связан с людьми, мог возникнуть у копытных животных с отдаленными эволюционными корнями у грызунов.

