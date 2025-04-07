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«Ждала вся страна»: в Госдуме поздравили Овечкина со снайперским рекордом в НХЛ

Журова поздравила Овечкина со снайперским рекордом в НХЛ
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Светлана Журова поздравила российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина со снайперским рекордом. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Любой рекорд для спортсменов, где бы они ни были, в какой бы стране они ни жили и каким бы видом спорта ни занимались, важен. Все ждали! Ждала вся страна! После травмы еще больше участников присоединилось к поддержке Овечкина. Поздравляю Сашу!» — заявила Журова.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Гретцки усомнился в том, что кто-то сможет побить рекорд Овечкина.

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