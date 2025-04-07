Пытавшийся ввезти в Россию полтонны взрывчатки водитель не знал о грузе

Задержанный со взрывчаткой в Белоруссии водитель заявил, что не знал о грузе

Водитель задержанного в Белоруссии автомобиля со взрывчаткой рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что не знал, что за груз вез в Россию.

Он рассказал, что как юрлицо занимается перевозками из Европы в Белоруссию и РФ. Этот заказ мужчине передал знакомый из Эстонии от некоего Ивана, который переделал микроавтобус.

«Ужасно. Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей, кем-то еще», — сказал задержанный водитель.

Как уточнил телеканал, микроавтобус с молдавскими номерами ехал из Литвы через польско-белорусскую границу в Россию. Транспортное средство было профессионально переделано, чтобы спрятать запрещенный груз.

2 апреля белорусские таможенники остановили на границе с Польшей 41-летнего водителя, который вез в Россию 580 кг взрывчатки. В таможенных органах республики заявили, что эта партия взрывчатки — крупнейшая в истории Белоруссии. По предварительной информации, она произведена в США. Водитель ехал на Mercedes через пункт пропуска «Брест». Там его машину направили на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса, где увидели нехарактерные затемнения в области пола автомобиля и стенки, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки. Во время углубленного досмотра таможенники их демонтировали и обнаружили, что они наполнены толстым слоем вещества светло-серого и светло-желтого цвета. Его пытались скрыть под виброшумоизоляционными листами и листами ДСП, а внутренние края кузова автомобиля обработали технической смазкой, чтобы на взрывчатку не реагировали служебные собаки. Экспертиза показала, что водитель перевозил мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат. Мужчина был задержан, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Эстонии задержали россиянина, который переплыл границу на весельной лодке.