Нетаньяху приказал жестко отреагировать на ракетный обстрел из Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил министру обороны Исраэлю Кацу «дать жесткий ответ» на ракетный обстрел территории страны из сектора Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию премьера.

«[Нетаньяху] приказал дать жесткий ответ», — отметили в канцелярии.

Кроме того, премьер одобрил продолжение интенсивных операций ЦАХАЛ в секторе Газа против движения ХАМАС.

4 апреля сообщалось, что Армия обороны Израиля заявила о начале наземной операции в районе Эш-Шуджаия, расположенном на востоке города Газа, с целью расширения зоны безопасности. В ЦАХАЛ подчеркнули, что израильская сторона уничтожила множество боевиков и объектов инфраструктуры ХАМАС, включая командно-контрольный центр, который был местом планирования и осуществления атак.

В конце марта Нетаньяху заявил, что Израиль готов обсуждать следующий этап соглашения, которое должно привести к окончанию войны в Газе, но для этого палестинское движение ХАМАС должно сложить оружие и покинуть анклав. По его словам, лидерам ХАМАС позволят покинуть сектор, а Израиль обеспечит общую безопасность в Газе и реализует план президента США Дональда Трампа, который заключается в программе добровольной эмиграции.

Ранее ХАМАС опубликовал видео с двумя вероятными израильскими заложниками.