Российский хоккеист поставил Овечкина в один ряд с Роналду и Месси

Рыбин: Овечкин встал на ступеньку с Гретцки, Месси, Роналду и Леброном Джеймсом

Экс-игрок петербургского СКА Максим Рыбин поставил российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина в один ряд с легендарными личностями из других видов спорта, например, португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Величайшее событие в мире спорта. Александр действительно встал на ступеньку с такими великолепными спортсменами не только хоккейным Гретцки, но и с футбольными, как Роналду, Месси и даже с Леброном Джеймсом из баскетбола. Это просто феноменальное достижение», — заявил Рыбин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее в Госдуме поздравили Овечкина со снайперским рекордом в НХЛ.