Мать Овечкина выразила сожаление, что отец Овечкина не смог увидеть его рекорд

Овечкина: жалко, что папы нет с нами, он много вложил в Сашу и был бы очень рад

Мать российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина заявила, что испытала гордость после установленного сыном рекорда, а также выразила сожаление, что это событие не смог увидеть ушедший из жизни отец хоккеиста. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Очень горда, что это мой сын, что все у него получилось. Жалко, что папы нет с нами. Миша был бы очень рад, он очень много вложил в Сашу. Замечательный был человек! Но так уж получилось», — сказала Овечкина.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Александр Великий отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкина поставили в один ряд с Роналду и Месси.