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В Крыму 10-летний мальчик пошел смотреть лошадей и пропал

В Крыму спасатели МЧС России нашли потерявшегося 10-летнего мальчика
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Максим Богодвид/РИА Новости

В Крыму спасатели МЧС нашли 10-летнего ребенка, который днем ушел гулять и потерялся. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По его данным, мальчик пропал около села Урожайное. Сначала его искали родители и жители населенного пункта, а потом к ним присоединились спасатели. Вечером мальчика удалось найти примерно в километре от села. Сотрудники МЧС проверяли поле с фонарями и обратили внимание на светоотражающие элементы на куртке ребенка. Он рассказал, что пошел посмотреть лошадей, но заблудился.

Накануне стало известно, что школьницу из Петербурга, ушедшую из дома в начале марта с личными вещами, обнаружили в Воронеже сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Поисками подростка занимались полицейские и волонтеры «ЛизаАлерт». Где школьница жила почти четыре недели — неизвестно, девочку передали законным представителям. Предположительно, она сбежала в Воронеж к возлюбленному.

Ранее ретривер Зои помог спасти пропавшего мальчика.

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