Россиянам рассказали, какие заболевания передаются через грязные руки

Несмотря на кажущуюся простоту, регулярное мытье рук играет важную роль в профилактике опасных инфекционных заболеваний. Пренебрежение этим правилом гигиены чревато серьезными и порой опасными для жизни последствиями. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-эксперт лаборатории «ЛабКвест», врач-бактериолог Вера Сережина.

«Заражение чаще всего происходит одинаковым способом: человек касается грязной поверхности, а затем невзначай прикасается к лицу, глазам или губам. Даже небольшое прикосновение может быть достаточным для того, чтобы инфекция проникла в организм», — сказала специалист.

Среди опасных заболеваний, которые могут «обитать» на грязных руках, по ее словам, — сальмонеллез, дизентерия, гепатит А, токсоплазмоз, ротавирусы, ОРВИ и другие.

Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова до этого объяснила, как правильно мыть руки. По ее словам, процедуре необходимо уделять не менее 20 секунд, обязательно с мылом. При этом особенно тщательно нужно мыть руки перед едой и после туалета, а также после контакта с животным и грязными поверхностями.

Ранее врач назвала наиболее заселенные бактериями места в квартире.