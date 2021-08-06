Академик РАН Юрий Трутнев скончался на 94-м году жизни

Выдающийся ученый, создатель основ современного российского ядерного оружия академик Юрий Трутнев скончался. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя государственной корпорации «Росатом».

Ученому было 93 года.

«Пришла горькая весть — не стало Юрия Алексеевича Трутнева. Это большая потеря не только для атомной отрасли России, но и для всей нашей страны, обеспечению обороноспособности которой Юрий Алексеевич посвятил свою такую долгую и яркую жизнь», — заявили в госкорпорации.

В настоящий момент причина смерти академика Российской академии наук не называется. Место и дату похорон объявят позднее.

Юрий Трутнев родился 2 ноября 1927 года в Москве. Он был российским физиком-теоретиком, инженером-ядерщиком. Он явля­ется одним из соав­то­ров в важ­ней­шем изоб­ре­те­нии прин­ци­пов ради­а­ци­он­ной импло­зии, выра­бо­тан­ных в резуль­тате кол­лек­тив­ной работы (Я.Б. Зель­до­вич, Ю.А. Трут­нев, А.Д. Саха­ров). Также был одним из основ­ных созда­те­лей пер­вого тер­мо­ядер­ного заряда на основе этого нового прин­ципа — РДС-37. Данный заряд послужил про­то­ти­пом почти всех тер­мо­ядер­ных заря­дов, раз­ра­бо­тан­ных в СССР. За эти работы Трут­нева в 1956 году награ­дили орде­ном Ленина.