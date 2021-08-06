Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В «Газпроме» заявили, что выясняют причину аварии в Новом Уренгое 14:09
Попова: требований носить маски на улице нет, если это не массовое мероприятие 14:07
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП с россиянами в Турции 14:01
Президент «Барселоны»: нет никаких шансов, что Месси останется в клубе 13:56
В Международной федерации волейбола выступили с заявлением по допингу... 13:49
Роспотребнадзор снял ограничения на купание в Крыму 13:45
Прилепин будет судиться с Facebook из-за блокировки его аккаунта в Instagram 13:45
Опубликовано видео признаний Тесака в убийствах 13:43
Российский призер Игр-2020 рассказал о поддержке из Луганска и Донецка 13:41
ВОЗ выступила против обязательной вакцинации для поездок за рубеж 13:38

В Собиборе найдены скелеты десяти убитых нацистами евреев

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Pomeranian Medical University

Скелетированные останки, найденные на территории нацистского концлагеря Собибор в Польше, принадлежат убитым в нем евреям-ашкеназам. К такому выводу пришли польские ученые из Медицинского университета Померании в Шецине, опубликовавшие исследование в журнале Genome Biologyю.

Скелеты были найдены на территории лагеря в 2013 году, однако их принадлежность вызвала вопросы, поскольку по данным историков и свидетелей все казненные в лагере обычно кремировались. Поэтому высказывалась версия, что останки принадлежат польским партизанам, выступавшим в 1950-е годы против Советского союза. Это предположение позднее укрепилось, когда стало ясно, что скелеты лежат поверх ранее кремированных останков.

Однако польские исследователи провели анализ митохондриальной ДНК и У-хромосом ДНК, извлеченных из останков, и пришли к выводу, что в них присутствуют гены, характерные для современных евреев-ашкенази. Это указывает на то, что останки принадлежат казненным узникам лагеря.

Останки были найдены в шести отдельных могилах, там же обнаружены различные предметы – пуговицы, ножи, ложки, пряжки ремней и кожаная обувь. Анализ останков показал, что они принадлежат людям 20-60 лет. У четырех – пулевые раны в черепе. Остальные по-видимому погибли также от пулевых ранений или болезней. Пуля, и две гильзы, найденные в могилах, соответствуют тем, что применялись охранниками немецких концлагерей в те годы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Сломали форточку, сбили замки и ушли. Все о побеге пятерых подсудимых из изолятора в Истре
После побега из истринского ИВС задержан майор полиции
На 99% точно: кто перенесет COVID-19 бессимптомно
Найден биомаркер, предсказывающий тяжелое течение коронавируса
«Фонтан бил, есть и будет». Шойгу ответил Зеленскому одесским анекдотом
Министр обороны РФ ответил шуткой на слова Зеленского о Крыме
Арестован обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии
В Госдуме предложили ввести на Играх дисциплину «трансгендерный спорт»
ВОЗ выступила против обязательной вакцинации для поездок за рубеж
Опубликовано видео признаний Тесака в убийствах
Новости и материалы
В «Газпроме» заявили, что выясняют причину аварии в Новом Уренгое
Попова: требований носить маски на улице нет, если это не массовое мероприятие
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП с россиянами в Турции
Президент «Барселоны»: нет никаких шансов, что Месси останется в клубе
В Международной федерации волейбола выступили с заявлением по допингу у бразильянки на Играх
Роспотребнадзор снял ограничения на купание в Крыму
Прилепин будет судиться с Facebook из-за блокировки его аккаунта в Instagram
Российский призер Игр-2020 рассказал о поддержке из Луганска и Донецка
«Самая одинокая медведица в мире» умерла после освобождения из украинского цирка
СК опубликовал кадры из ИВС в Истре, откуда сбежали пять подсудимых
На Украине предложили переименовать русский язык в «московский»
Бородина развелась с Омаровым после шести лет брака
Руководителя информцентра правительства Афганистана убили возле посольства России в Кабуле
Найдено лекарство, способное замедлить распространение COVID-19
Дежурный по истринскому изолятору задержан по подозрению в превышении полномочий
Мишустин сообщил об увеличении расходов на выплаты медработникам
В МИД оценили отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму
Автобус со студентами перевернулся в Бурятии
Все новости
Обогнали родной завод: Чехия начала продавать электромобиль УАЗ раньше России
MV Motors запустила в продажу электрический вариант «УАЗ Хантер»
Лебединая песнь лета. Москву ждут гроза и окончание купального сезона
В Москве ожидаются гроза и сильный ветер
14-й день Олимпиады: Россия взяла три медали. LIVE
Велогонщицы Хатунцева и Новолодская завоевали для России 61-ю награду
В сеть утекли данные банковских карт. В зоне риска миллион клиентов
Хакеры из России слили в даркнет данные миллиона кредиток
Жить по средствам. Долговую нагрузку россиян сравнили с показателями развитых стран
В Минэкономразвития рассказали о низкой закредитованности россиян
Световое эхо: астрономы увидели огромные кольца вокруг черной дыры
Ученые обнаружили «окольцованную» черную дыру
США призвали Иран завершить работу по возобновлению ядерной сделки
Вашингтон готов вернуться в Вену для переговоров по иранской ядерной программе
«Понравилось играть Харли Квинн, которая не в отношениях с Джокером»
Марго Робби, Сильвестр Сталлоне, Идрис Эльба и другие звезды — об «Отряде самоубийц» и своих героях
CNN: разведслужбы США изучают данные о вирусах из лаборатории в Ухане
Спецслужбы США получили данные о тысячах вирусов из «коронавирусной» лаборатории в КНР
До 70% привитых: в Роспотребнадзоре сообщили о «чемпионах» вакцинации
Попова рассказала о 14 регионах-лидерах по вакцинации от коронавируса
Медики из «красных зон» снимут противочумные костюмы. Они доставили им много дискомфорта
Врачи обрадовались отмене обязательного ношения противочумных костюмов
Защита от побега: Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» границы страны
Эксперты оценили возможности Белоруссии по тотальному контролю миграции
672 гола в 778 матчах. Карьера Месси в «Барселоне»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях