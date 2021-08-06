В Собиборе найдены скелеты десяти убитых нацистами евреев

Скелетированные останки, найденные на территории нацистского концлагеря Собибор в Польше, принадлежат убитым в нем евреям-ашкеназам. К такому выводу пришли польские ученые из Медицинского университета Померании в Шецине, опубликовавшие исследование в журнале Genome Biologyю.

Скелеты были найдены на территории лагеря в 2013 году, однако их принадлежность вызвала вопросы, поскольку по данным историков и свидетелей все казненные в лагере обычно кремировались. Поэтому высказывалась версия, что останки принадлежат польским партизанам, выступавшим в 1950-е годы против Советского союза. Это предположение позднее укрепилось, когда стало ясно, что скелеты лежат поверх ранее кремированных останков.

Однако польские исследователи провели анализ митохондриальной ДНК и У-хромосом ДНК, извлеченных из останков, и пришли к выводу, что в них присутствуют гены, характерные для современных евреев-ашкенази. Это указывает на то, что останки принадлежат казненным узникам лагеря.

Останки были найдены в шести отдельных могилах, там же обнаружены различные предметы – пуговицы, ножи, ложки, пряжки ремней и кожаная обувь. Анализ останков показал, что они принадлежат людям 20-60 лет. У четырех – пулевые раны в черепе. Остальные по-видимому погибли также от пулевых ранений или болезней. Пуля, и две гильзы, найденные в могилах, соответствуют тем, что применялись охранниками немецких концлагерей в те годы.