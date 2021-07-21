НАСА не считает Россию соперником США в космосе

Соединенные Штаты ведут космическую гонку с Китаем и поддерживают партнерство с Россией. Об этом заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что США начали сотрудничать с СССР в 1975 году в рамках программы «Союз — Аполлон», несмотря на состояние холодной войны, а после и с Россией.

«Вплоть до сегодняшнего дня у нас сохраняется это сотрудничество <…> Посмотрите, какой это контраст с Китаем», — отметил он во время беседы, организованной газетой «Вашингтон пост».

При этом космическая программа Китая, по его словам, одновременно является военной космической программой.

«Они агрессивны, они хороши [в этом], но я бы хотел, чтобы они сделали то, что в свое время сделал Советский Союз в плане гражданской космической программы, я бы хотел, чтобы они сотрудничали [с США] и были прозрачны», — сказал Нельсон.

В 2020 году министерство обороны США обнародовало новую «Оборонительную космическую стратегию», призванную «служить дорожной картой для наращивания военно-космической мощи» Вашингтона. В качестве главных соперников США определяются Россия и Китай. Околоземное космическое пространство стало ключевой ареной потенциального конфликта в эпоху конкуренции великих держав.

Документ определяет сложившуюся стратегическую обстановку в околоземном космическом пространстве, векторы движения и цели, которых пытаются достичь Соединенные Штаты. Способы, с помощью которых они собираются это сделать, а также какие средства потребны для решения поставленных задач.