«Отличное место для игры»: на Луне нашли мяч для гольфа

5 февраля 1971 года лунный модуль американского космического корабля «Аполлон-14» сел на поверхность Луны. Командир экипажа Алан Шепард и пилот лунного модуля Эдгар Митчелл установили необходимое оборудование и собрали образцы грунта, настало время возвращаться в модуль. И тут Шепард удивил всех, кто следил за полетом, кроме нескольких человек из NASA, которые знали, что он задумал.

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Шепарду удалось привезти на Луну пару мячей для гольфа, спрятанных в носках.

«В левой руке у меня белый шарик, знакомый миллионам американцев», — заявил Шепард.

«Как игрок в гольф, я был заинтригован тем фактом, что на Луне мяч при обычном ударе может полететь в шесть раз дальше, чем на Земле, — рассказывал он в 1998 году телеканалу C-SPAN 2. — Я подумал — отличное место, чтобы немного поиграть в гольф. Когда я впервые сказал Бобу (Роберту Гилруту, директору NASA на тот момент — «Газета.Ru») о том, что хочу пару раз ударить по мячу на Луне, он ответил — ни за что».

close Импровизированная «клюшка для гольфа» хранится в музее Импровизированная «клюшка для гольфа» хранится в музее John Mummert/USGA

Шепард с трудом уговорил Гилрута, заверив того, что никаких дополнительных расходов не понадобится и он не будет брать на борт клюшку. Он использует только головку от нее, которую прикрепит к инструменту для сбора образцов грунта. Гилрут позволил Шепарду сделать пару ударов, с условием, что он займется этим только после завершения основной части миссии.

Играть в гольф в скафандре оказалось непростой задачей, так что сначала Шепард попадал больше по лунной поверхности, чем по мячу. Затем удары, наконец, удались.

«Мили, и мили, и мили», — прокомментировал Шепард полет последнего мяча.

На Земле множество людей наблюдали за его действиями благодаря прямой трансляции. Сохранилась и видеозапись, по которой многие с тех пор пытались понять, насколько же далеко улетел мяч и где он теперь находится. Предполагалось, что он преодолел более 180 м.

close Мячи для гольфа на поверхности Луны Мячи для гольфа на поверхности Луны Andy Saunders/NASA/JSC/ASU

Однако британский специалист по визуализации Энди Сандерс назвал куда более скромные цифры. Работая над книгой, посвященной миссиям «Аполлон», он разработал методы цифрового улучшения и обработки видео. С их помощью, а также благодаря более современным снимкам лунной поверхности, он обнаружил место, где находятся мячи.

Оказалось, последний упал всего в 36,5 м от места удара, предыдущий преодолел еще меньше — около 22 м.

Для сравнения Сандерс рассчитал, насколько далеко мог бы забросить мяч известный гольфист Джимми Уолкер, любитель астрофотографии, который согласился сотрудничать со специалистом. Использовав данные о расстоянии, на которое Уолкер может ударить на Земле, и сделав поправки на условия на Луне, Сандерс установил, что тот отправил бы мяч более чем на 4 км, а в полете бы тот находился более минуты.

«Это здорово, что гольф стал первым видом спорта за пределами планеты, — говорит Уолкер. — Это игра, в которую может играть каждый — буквально где угодно.

close Детализированный снимок обоих мячей Детализированный снимок обоих мячей Andy Saunders/Stephen Slater/NASA

Задачей Шепарда, конечно, было не просто сыграть в гольф — это также было и попыткой показать, как привычные объекты ведут себя в лунных условиях. Однако в итоге он вошел в историю как первый космический гольфист, хотя его удары и не были выдающимися.

«Аполлон-14» стала первой успешной миссией после аварии «Аполлона-13». Астронавтам удалось разместить на Луне лазерный светоотражатель, сейсмометры, детекторы протонов, электронов и ионов, установки с гранатами, которые планировалось взорвать через полгода по команде с Земли, а также собрали образцы лунного грунта.

Руководитель подготовки первых советских космонавтов генерал авиации Николай Каманин тогда признал превосходство США в космической отрасли.

«Наша программа пилотируемых полетов на Луну, базирующаяся на использовании Н-1 и Л-3, безнадежно устарела, — записал он 5 февраля 1971 года в своем дневнике, опубликованном посмертно. — Мы отстаем от США минимум на пять-шесть лет, и главные виновники этого отставания — Мишин (Василий Мишин — руководитель ОКБ-1, соратник Сергея Королева. — «Газета.Ru») и его высокие покровители Келдыш, Смирнов, Устинов.

Спасая свою репутацию, Мишин судорожно цепляется за старый хлам и в дополнение к уже истраченным миллиардам выбрасывает на ветер сотни миллионов рублей».

Полет «Аполлона-14» завершился в 21 ч 05 мин 9 февраля 1971 года, когда капсула с Шепардом, Митчеллом и пилотом Стюартом Русой приводнилась в Тихом океане к югу от Самоа.