Балицкий заявил о разрешении конфликта с главой ЦИК

Памфилова и Балицкий урегулировали «проблемные вопросы»
Кристина Кормилицына/Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ провели встречу, на которой урегулировали проблемные вопросы. Об этом глава области сообщил в своем Telegram-канале.

«Урегулировали с Эллой Александровной проблемные вопросы, которые были поводом тиражирования недостоверной информации вокруг наших взаимоотношений в отдельных СМИ», — отметил он.

Балицкий также поблагодарил главу ЦИК за конструктивный диалог и понимание по всем озвученным вопросам, и подчеркнул важность подготовки к выборам 2026 года.

До этого Балицкий прокомментировал ситуацию с увольнением главы Центральной избирательной комиссии региона Галины Катющенко. По его словам, он не увольнял главу областного избиркома, а отозвал ее в рамках своих полномочий.

Указ о фактическом увольнении Катющенко был опубликован 23 октября. После этого председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что направила в Генпрокуратуру обращение с просьбой оспорить решение Балицкого. Она назвала его действия «самоуправством» и отметила, что губернаторы не имеют права освобождать членов комиссий от обязанностей.

Ранее Памфилова предупредила о риске развала избирательной системы Запорожской области.

