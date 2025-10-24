ЦИК обратился в ГП после увольнения губернатором Запорожья члена комиссии

Центральная избирательная комиссия России направляет в Генеральную прокуратуру (ГП) обращение с просьбой оспорить решение губернатора Запорожской области Евгения Балицкого об увольнении члена избиркома Запорожья, который обладает правом решающего голоса. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, передает пресс-служба ЦИК.

По словам главы ЦИК, губернатор не имеет права на освобождение от обязанностей члена комиссии, а своим указом он пренебрегает российским законодательством.

«В связи со сложившейся ситуацией ЦИК России направляет в Генпрокуратуру России соответствующее обращение с просьбой опротестовать акт очередного самоуправства господина Балицкого», — говорится в заявлении.

Речь идет об «Указе об освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии с правом решающего голоса Г.А. Катющенко», о котором губернатор сообщил в своем Telegram-канале 23 октября.

В августе Центральная избирательная комиссия России обратилась в Генпрокуратуру из-за срыва финансирования и попыток выселения избиркома Запорожской области. Поводом стали невыплаты зарплат сотрудникам в течение двух месяцев и требование губернатора Балицкого освободить помещение комиссии в 10-дневный срок.

Ранее в ЦИК выступили с предупреждением из-за ситуации в Запорожской области.