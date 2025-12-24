Путин встретился с Володиным

Президент России Владимир Путин вечером 23 декабря провел встречу с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча состоялась в Кремле.

Накануне Госдума провела заключительное пленарное заседание осенней сессии. Володин передал депутатам слова благодарности и пожелания от Путина за работу в осеннюю сессию 2025 года.

Спикер Госдумы выразил благодарность правительству России за конструктивное взаимодействие и сотрудничество с депутатами. Он подчеркнул, что отношения между нижней палатой и кабинетом министров стали продуктивными. После внесения президентом изменений в Конституцию все решения принимаются в рамках диалога и ответственности, отметил Володин.

Спикер ГД также подчеркнул важную роль Путина, который обеспечил слаженную работу правительства и Госдумы, несмотря на их самостоятельность как ветвей власти.

Ранее Володин заявил, что Россия никогда не была врагом Европы.