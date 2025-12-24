На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Без сознания»: приморец блокировал проезд медикам, спешившим на срочный вызов

В Приморье на видео сняли, как машина блокировала проезд спешившим медикам
Кадр из видео/Misha_vsegdaprav/Telegram

Во Владивостоке водитель не пропускал скорую помощь, которая ехала на срочный вызов. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«Хозяин машины задерживал карету скорой медицинской помощи от Путепровода —Молодежной —Проспект 100 лет Владивостоку до 2-й речки. А вызов на Енисейскую экстренный – без сознания», — говорится в публикации.

Сотрудники экстренных медицинских служб запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель легковой машины блокирует проезд скорой помощи, у которой в момент движения включена сигнализация и проблесковые маячки. На записи также заметно, что у водителя есть возможность перестроиться в соседний ряд.

До этого на Камчатке грузовик сбил 85-летнюю женщину на переходе. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина сначала ждет, когда автомобили проедут, затем начинает переходит дорогу. В этот момент в пенсионерку врезается грузовик, от удара она отлетает на проезжую часть.

Ранее челябинец на Nissan прокатил на капоте мужчину после ДТП.

