«Без сознания»: приморец блокировал проезд медикам, спешившим на срочный вызов

В Приморье на видео сняли, как машина блокировала проезд спешившим медикам

Во Владивостоке водитель не пропускал скорую помощь, которая ехала на срочный вызов. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«Хозяин машины задерживал карету скорой медицинской помощи от Путепровода —Молодежной —Проспект 100 лет Владивостоку до 2-й речки. А вызов на Енисейскую экстренный – без сознания», — говорится в публикации.

Сотрудники экстренных медицинских служб запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель легковой машины блокирует проезд скорой помощи, у которой в момент движения включена сигнализация и проблесковые маячки. На записи также заметно, что у водителя есть возможность перестроиться в соседний ряд.

