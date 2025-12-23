Володин: РФ может быть сильной, а коврижки Запада приводят только к проблемам

Россия может быть сильной, а «коврижки и аплодисменты» Запада приводят только к проблемам, как это можно видеть с Украиной. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

По мнению парламентария, сегодня в Европе по больше части правят авторитарные режимы, которые используют лозунги о демократии «как ширмы». Европейцы учат других, как им жить, но сами давно уже примером не являются, подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы отметил, что Россия же никого не учит, как жить, и позволяет другим странам избирать собственный путь.

При этом Володин добавил, что Россия никогда не была врагом для Европы, — она предоставила европейским странам возможность развиваться, поставляя дешевые энергоресурсы, делая их экономику более конкурентоспособной.

В начале декабря Володин заявил, что наступит время, когда страны Евросоюза покаются за свои поступки. Он сообщил, что в европейских странах было снесено 3,5 тыс. мемориалов советским солдатам.

Ранее Володин передал депутатам Госдумы пожелания от Путина.