«УП» раскрыла, что «кошелек» Зеленского говорит о возвращении на Украину и обвинениях

«УП»: фигурант дела о коррупции Тимур Миндич не хочет возвращаться на Украину
Telegram-канал «Украинская правда»

Бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского, заявил, что не собирается возвращаться на Украину. Об этом рассказал журналист «Украинской правды» Михаил Ткач, который отыскал предпринимателя в Израиле и взял у него интервью.

Издание пока не публикует прямые цитаты Миндича и сообщает, что интервью с ним выйдет на этой неделе. Известно лишь то, что бизнесмен отказался участвовать в каких-либо судебных разбирательствах, связанных с его делом о коррупции в сфере энергетики.

«Если обобщить, господин Миндич не готов возвращаться [на Украину], он будет находиться в Израиле», — сообщил украинский журналист после общения с «кошельком» Зеленского.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной операции в сфере энергетики и опубликовало кадры с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе обысков у фигурантов дела. Одним из главных подозреваемых в этом деле стал соратник Зеленского и его «кошелек» Тимур Миндич. Бизнесмен успел покинуть Украину за несколько часов до начала у него обысков. Сейчас он живет в Израиле.

Миндича называют «кошельком» Зеленского за то, что именно через него, как полагают украинские аналитики, проходили основные денежные потоки, связанные с коррупционными схемами офиса президента Украины, в том числе с оборонными заказами. Бизнесмена подозревают в том, что он брал с подрядчиков «Энергоатома» откаты по 10–15% от суммы контракта, пользуясь ограничениями на фоне военного положения на Украине.

Ранее сообщалось, что против «кошелька» Зеленского возбудили новое уголовное дело.

