«УП» раскрыла, что «кошелек» Зеленского говорит о возвращении на Украину и обвинениях

Бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» украинского президента Владимира Зеленского, заявил, что не собирается возвращаться на Украину. Об этом рассказал журналист «Украинской правды» Михаил Ткач, который отыскал предпринимателя в Израиле и взял у него интервью.

Издание пока не публикует прямые цитаты Миндича и сообщает, что интервью с ним выйдет на этой неделе. Известно лишь то, что бизнесмен отказался участвовать в каких-либо судебных разбирательствах, связанных с его делом о коррупции в сфере энергетики.

«Если обобщить, господин Миндич не готов возвращаться [на Украину], он будет находиться в Израиле», — сообщил украинский журналист после общения с «кошельком» Зеленского.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной операции в сфере энергетики и опубликовало кадры с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе обысков у фигурантов дела. Одним из главных подозреваемых в этом деле стал соратник Зеленского и его «кошелек» Тимур Миндич. Бизнесмен успел покинуть Украину за несколько часов до начала у него обысков. Сейчас он живет в Израиле.

Миндича называют «кошельком» Зеленского за то, что именно через него, как полагают украинские аналитики, проходили основные денежные потоки, связанные с коррупционными схемами офиса президента Украины, в том числе с оборонными заказами. Бизнесмена подозревают в том, что он брал с подрядчиков «Энергоатома» откаты по 10–15% от суммы контракта, пользуясь ограничениями на фоне военного положения на Украине.

Ранее сообщалось, что против «кошелька» Зеленского возбудили новое уголовное дело.