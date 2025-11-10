На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Кошелек» Зеленского покинул страну перед обысками

Депутат Рады Железняк: бизнесмен Миндич сбежал с Украины перед обысками
Еврейская община города Днепр

Украинский бизнесмен Тимур Миндич, которого СМИ называют «кошельком» президента Владимира Зеленского, покинул страну за несколько часов до начала обысков. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Итак, Миндича резко вывезли из страны как раз перед обысками. И не только его», — написал он.

10 ноября детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) пришли с обысками к Тимуру Миндичу, который считается одним из ближайших соратников Зеленского и его «кошельком». В НАБУ заявили, что обыски проходят по делу о масштабной коррупции в сфере энергетики. Как сообщили в ведомстве, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей.

В последнее время имя Миндича часто упоминается в украинских СМИ. По данным ТАСС, он считается «самым непубличным и при этом самым причастным к власти бизнесменом». Некоторые украинские аналитики полагают, что именно через Миндича проходят основные денежные потоки, связанные с коррупционными схемами офиса Зеленского, в том числе с оборонными заказами. В связи с этим журналисты называют бизнесмена «кошельком» Зеленского.

Ранее сообщалось, что на Украине проходят обыски у экс-министра энергетики Галущенко.

Новости Украины
