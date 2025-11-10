На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
НАБУ подтвердило обыски по делу о коррупции в сфере энергетики

«Страна.ua»: НАБУ сообщило об обысках по делу о коррупции в энергетике
Adam Gray/AP

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило обыски по делу о масштабной коррупции в сфере энергетики. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

«Заявлено, что следствие задокументировало деятельность «высокоуровневой преступной организации», участники которой «выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора», в частности, «Энергоатом», — говорится в посте.

Как сообщили в ведомстве, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей.

10 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что детективы НАБУ пришли с обысками к министру юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Он добавил, что это не все оперативные мероприятия — обыски параллельно проходят в государственной корпорации «Энергоатом».

По информации парламентария, Галущенко и руководство «Энергоатома» считаются близкими к соратнику президента Украины Владимира Зеленского — Тимуру Миндичу, у которого тоже проводятся обыски.

Ранее на Украине нашли прослушку в квартире Миндича.

