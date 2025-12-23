Зеленскому сообщили детали украинско-американских переговоров

Зеленский: Умеров и Гнатов представили доклад о переговорах с делегацией США

Президенту Украины Владимиру Зеленскому представили результаты переговоров украинской и американской делегаций. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

На переговорах Украину представляли секретарь Совета национальной безопасности Рустем Умеров и начальник Генштаба украинской армии Андрей Гнатов.

«Продуктивно поработали с представителями президента [США Дональда] Трампа, и сейчас есть подготовленные драфты нескольких документов», — написал он.

Зеленский подчеркнул, что он получил документы, которые касаются гарантий безопасности для Украины в случае подписания мирного договора.

В свою очередь президент США Дональд Трамп в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида выразил мнение, что переговоры с участием России и Украины по урегулированию конфликта идут нормально.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что вопрос уступки территорий существенно тормозит переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

