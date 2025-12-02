Путин наградил орденом Тину Канделаки

Президент России Владимир Путин наградил телеведущую, заместителя генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг» Тину Канделаки орденом Александра Невского. Указ российского лидера размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорится, что Канделаки получила награду за вклад в развитие средств массовой информации, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Также глава государства вручил орден «За заслуги в культуре и искусстве» актрисе Нонне Гришаевой.

2 декабря стало известно о награждении народной артистки России, художественного руководителя театра «Русская песня» Надежды Бабкиной. Путин подписал указ о вручении ей ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Президент отметил вклад певицы в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

До этого Владимир Путин объявил благодарность телеведущим Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой. Глава государства отметил заслуги ведущих шоу «Давай поженимся!» в области СМИ и многолетнюю добросовестную работу на Первом канале.

Ранее Путин наградил Ларису Долину орденом.