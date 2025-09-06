На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лариса Долина получит орден

Путин наградил певицу Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил певицу Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ о присуждении ордена был выложен на портале официального публикования нормативно-правовых актов.

Долина в указе упоминается как заведующая кафедрой «Московского государственного института культуры» (МГИК). Также она является членом ученого совета МГИК

Певица Лариса Долина родилась в Баку 69 лет назад и получила фамилию Кудельман. Ее музыкальная карьера началась в 1971 году в эстрадном оркестре «Мы одесситы». Сольные концерты певица начала давать в 1985 году и продолжает до сих пор. Она исполняет песни в жанрах джаз и поп. Ее самые известные композиции — «Важнее всего погода в доме» и «Стена». В 1994, 1996 и 1997 она становилась лауреаткой премии «Овация».

До этого Путин наградил певицу Татьяну Буланову медалью за вклад в культуру.

Ранее Путин удостоил Анну Семенович медалью.

