Президент Южной Кореи заявил о важности отношений с Россией

Ли Чжэ Мён: Южная Корея будет поддерживать коммуникацию с Россией

Южная Корея считает важными отношения с Россией и будет продолжать поддерживать коммуникацию с Москвой, заявил президент страны Ли Чжэ Мён. Об этом сообщает информационное агентство «Рёнхап».

Ли Чжэ Мён отметил, что отношения России и Северной Кореи развиваются в невыгодном для Сеула направлении, но Южная Корея не намерена полностью отказываться от связей с Москвой. По словам главы государства, отношения с РФ остаются сложными, но Южная Корея продолжит усилия по поддержанию коммуникации.

1 ноября Ли Чжэ Мён заявил, что Российская Федерация и Китай имеют важное значение для мира на Корейском полуострове, но Соединенные Штаты играют еще большую роль.

30 октября заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что отсутствие прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей выглядит аномально.

Ранее посол в Южной Корее рассказал о потерях ушедшего из РФ южнокорейского бизнеса.