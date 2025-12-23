Путин призвал делать все для соблюдения прав россиян

Путин: нужно сделать все, чтобы права и законные интересы россиян соблюдались

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с генпрокурором РФ Александром Гуцаном заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы права и законные интересы россиян соблюдались в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимо все сделать для того, чтобы права <...> граждан были соблюдены в полном объеме», — отметил президент.

До этого стало известно, что аппарат уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой будет вести мониторинг реализации поручений президента России Владимира Путина по итогам прямой линии.

19 декабря в прямом эфире президент России подвел итоги уходящего 2025 года и ответил на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин рассказал, что его мотивирует работать.