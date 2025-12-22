В МИД РФ заявили о готовности России гарантировать ненападение на ЕС и НАТО

МИД: РФ готова зафиксировать юридически, что не намерена нападать на ЕС и НАТО

Россия не собирается нападать на страны НАТО и Евросоюза. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на дискуссии «(Не)стратегическая стабильность — 2025: итоги года в сфере международной безопасности» Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает ТАСС.

По его словам, Российская Федерация не преследует приписываемые ей завоевательные цели.

Также дипломат обратил внимание на заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва «даже готова зафиксировать это юридически в контексте потенциального урегулирования нынешнего кризиса на основе принципа равной и неделимой безопасности».

11 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова письменно зафиксировать, что не имеет агрессивных планов в отношении стран ЕС и НАТО. Он отметил, что Россия готова в юридическом документе зафиксировать гарантии, что не собирается нападать на ЕС и НАТО. При этом министр подчеркнул, что это должно быть сделано на коллективной, взаимной основе.

Ранее Путин рассказал, как Россию «посылали подальше» из-за ее позиции по расширению НАТО.