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Путин рассказал, как Россию «посылали подальше» из-за ее позиции по расширению НАТО

Путин: Россию посылали подальше с ее позицией о расширении НАТО
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Россию «посылали подальше» с ее позицией по поводу расширения НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Минске, сообщает ТАСС.

«Ведь мы все время о чем говорили? Что безопасность одной страны или группы стран не может быть обеспечена за счет безопасности другой», — сказал глава государства.

Он отметил, что это прописано в международных документах, которые были согласованы «всеми». При этом российский лидер подчеркнул, что на практике же происходило одно расширение Североатлантического альянса за другим.

«И нам все время говорили: «Но вы не должны этого бояться, вам это не угрожает», — продолжил он.

По его словам, когда российская сторона говорила, что считает, что РФ угрожает расширение НАТО, ей «вообще ничего» не отвечали.

«Просто посылали нас подальше с нашим мнением: и с ним абсолютно никто не считался и считаться не желал», — добавил Путин.

20 июня президент России заявил, что НАТО расширялось на восток шесть раз с того момента, как РФ обещали не расширять альянс.

19 июня он сказал, что Российская Федерация не рассматривает перевооружение НАТО как угрозу своей безопасности благодаря военной самодостаточности.

Ранее Путин назвал совсем тупыми тех, кто говорит о нападении РФ на НАТО.

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