Один из лидеров стран СНГ не примет участие в неформальном саммите в Петербурге

Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ
true
true
true
close
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сможет принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает агентство АзерТАдж со ссылкой на администрацию политика.

Отмечается, что Алиев не участвовал в состоявшемся 21 декабря заседании ВЕЭС, поскольку Азербайджан не является членом Евразийского экономического союза.

В неформальном саммите политик не сможет принять участие из-за плотного рабочего графика.

20 декабря в Кремле подтвердили неформальную встречу в Петербурге.

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Петербурге в октябре во время саммита содружества.

Путин проводит традиционные неформальные предновогодние встречи лидеров стран СНГ по меньшей мере с 2017 года. С 2018 года такие мероприятия проходят в Санкт-Петербурге.

Ранее в Петербурге состоялась встреча Путина и Лукашенко.

