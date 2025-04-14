Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алжир выслал 12 французских дипломатов

Le Figaro: Алжир выслал 12 человек, связанных с МИД Франции
close
Shutterstock

Власти Алжира выслали 12 французских дипломатов. Об этом сообщила Le Figaro со ссылкой на главу министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро.

«Власти Алжира попросили 12 наших сотрудников покинуть алжирскую территорию в течение 48 часов», — сказал министр.

По данным издания, речь идет об административных и дипломатических работниках, связанных с французским МИД. По словам Барро, Алжир решил выслать французских дипломатов в ответ на задержание трех граждан страны, подозреваемых в совершении правонарушений на территории Франции.

7 апреля три страны, входящие в Конфедерацию «Альянс государств Сахеля» (АГС), отозвали своих послов из Алжира для консультаций после уничтожения малийского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Лидеры государств восприняли произошедшее как «вероломный способ поощрения терроризма и содействия дестабилизации в регионе».

Ранее во Франции рассказали о цене ошибок Макрона в Африке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами