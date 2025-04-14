Алжир выслал 12 французских дипломатов

Le Figaro: Алжир выслал 12 человек, связанных с МИД Франции

Власти Алжира выслали 12 французских дипломатов. Об этом сообщила Le Figaro со ссылкой на главу министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро.

«Власти Алжира попросили 12 наших сотрудников покинуть алжирскую территорию в течение 48 часов», — сказал министр.

По данным издания, речь идет об административных и дипломатических работниках, связанных с французским МИД. По словам Барро, Алжир решил выслать французских дипломатов в ответ на задержание трех граждан страны, подозреваемых в совершении правонарушений на территории Франции.

7 апреля три страны, входящие в Конфедерацию «Альянс государств Сахеля» (АГС), отозвали своих послов из Алжира для консультаций после уничтожения малийского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Лидеры государств восприняли произошедшее как «вероломный способ поощрения терроризма и содействия дестабилизации в регионе».

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