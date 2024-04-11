Франция впервые передала под командование НАТО свой авианосец

Франция передала под командование НАТО свой авианосец Шарль де Голль. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Это первый подобный случай. Авианосец был передан НАТО со всеми сопровождающими судами, включая атомную подводную лодку.

При этом вице-адмирал Франции Дидье Малетер подчеркнул, что подобная временная передача судна под командование НАТО не означает потерю Францией своей стратегической автономии, поскольку судно в любой момент может быть возвращено под национальное командование.

26 апреля судно уйдет на пятнадцатидневную миссию в Средиземное море вместе с другими американскими, греческими, испанскими и португальскими судами.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон высказался об отправке войск на Украину. Политик заявил, что России нельзя дать победить, а результат конфликта имеет «экзистенциальное» значение как для Европы, так и конкретно для Франции.

Ранее Макрон заявил, что Франция продолжит «играть роль образцового союзника» НАТО.