Европа не смогла сыграть решающую роль в мирных переговорах по Украине и заняла позицию наблюдателя. Об этом заявил аналитик Европейского политического центра (EPC) Юрай Майцин в статье для Anadolu.

Эксперт отметил, что с начала конфликта между Россией и Украиной европейские страны оказали Киеву большую военную и дипломатическую поддержку, которая по ряду направлений превзошла помощь со стороны США. Однако Европа так и не смогла стать полноценным участником мирного процесса и предпочла «позицию наблюдателя за развитием событий», отметил он.

«Европа не смогла сыграть решающую роль в мирных переговорах, проводимых Вашингтоном. Вместо того, чтобы пытаться направлять процесс, она скорее заняла позицию наблюдателя за развитием событий. В результате влияние Европы ограничилось принятием целей США и ограничением наиболее проблемных предложений, таких как широкомасштабные территориальные уступки на Донбассе», — написано в тексте.

Напомним, что 19 декабря 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что для Европы будет полезно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин готов к диалогу с Макроном. Затем администрация французского президента отметила, что формат переговоров будет определен в ближайшее время, диалог будет вестись «в полной прозрачности», а целью контактов будет достижение «прочного и долгосрочного мира на Украине».

Ранее в Британии призвали к перестройке отношений с Россией.