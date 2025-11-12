В США допустили причастность Зеленского к коррупционному скандалу в энергетике

Bloomberg: Зеленский и его офис могут быть замешаны в коррупционном деле

Президент Украины Владимир Зеленский и высокопоставленные чиновники из его окружения могут быть замешаны в коррупционном скандале в сфере энергетики, который сейчас расследует НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Такое мнение выразил колумнист американского агентства Bloomberg Марк Чемпион.

«Прокуроры не утверждали, что Зеленский или другие высокопоставленные сотрудники его аппарата могли быть причастны к афере. <…> Это может измениться», — допустил колумнист.

По его словам, антикоррупционные ведомства собрали 1000 часов прослушанных разговоров. В связи с этим автор статьи допустил, что можно ожидать новых разоблачений по этому громкому делу.

При этом Чемпион утверждает, что может назвать несколько ведущих стран НАТО и ЕС, чьи правительства либо успешно «захватили» суды и следователей, которым было поручено раскрыть коррупционную схему, либо пытались дискредитировать судей и арестовать прокуроров за выполнение ими своих обязанностей.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по этому делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается одним из ближайших соратников Зеленского и его «кошельком». 10 ноября детективы НАБУ пришли к нему с обысками, однако на этот момент бизнесмен уже покинул страну.

Позже депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что из страны также сбежали братья Михаил и Александр Цукерманы. По данным Железняка, они вели «финансовую часть» у Миндича и фигурируют в деле Федерального бюро расследований.

В этот же день на Украине прошли обыски у министра юстиции и бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко.

Ранее в НАБУ узнали, что в деле «кошелька» Зеленского замешаны СБУ и прокуратура.