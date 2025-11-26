На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умерова допросили по делу «кошелька» Зеленского

«Украинская правда»: НАБУ допросило Умерова по делу Миндича
true
true
true
close
Leonhard Foeger/Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело допрос секретаря Совета нацбезопасности и обороны, экс-министра обороны Рустема Умерова по скандальному делу о коррупции, в котором фигурирует бизнесмен и «кошелек» украинского президента Владимира Зеленского Тимур Миндич. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, пишет «Украинская правда».

«Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля. Разговор был конструктивным. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства», — сказали там.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком».

В Bloomberg допустили, что Зеленский и чиновники из его окружения могут быть причастны к коррупционному скандалу. В частности, в деле может быть замешан глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, он фигурирует на пленках Миндича, изъятых НАБУ, как «Али-Баба» (АБ — Андрей Борисович).

Ранее сообщалось, что «кошелек Зеленского» Миндич выехал с Украины по паспорту Израиля.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами