Мужчина, годами страдавший от звона ушах, узнал, что болен раком мозга

Британец жил с постоянным звоном в ушах и не подозревал, что это признак рака мозга

Житель Великобритании годами страдал от звона в ушах, но он не подозревал, что это признак серьезной болезни. Об этом сообщает Daily Mirror.

Даррен Харрис из Пейтона жаловался на звон в ушах и регулярно проходил обследования, но врачи долгое время не понимали, в чем дело. В 2015 году мужчину наконец направили к нейрохирургу, и выяснилось, что у него развилась тяжелая опухоль головного мозга.

Единственным вариантом лечения стала гамма‑ножевая радиохирургия. Врачам нужно было создать точную 3D‑карту опухоли, чтобы направить излучение только на пораженные клетки, не задев здоровую ткань. Затем по опухоли «ударили» более чем 300 сфокусированных лучей.

Эта процедура обошлась пациенту в £35 тысяч, эту сумму покрыла страховка. Лечение сработало, и сегодня мужчина отмечает 10 лет со дня постановки диагноза.

«Я понимаю, как мне невероятно повезло, что я до сих пор жив, и это только благодаря современным методам лечения и знаниям. Но слишком многим людям так не повезло, и поэтому финансирование исследований опухолей головного мозга абсолютно необходимо», — считает Даррен.

Он призвал жертвовать деньги на научные исследования, благодаря которым появляются новые методы лечения, позволяющие дать пациентам реальный шанс на будущее.

