Власти ЦАР хотят назвать улицы в честь деятелей новейшей истории РФ

Несколько улиц в столице ЦАР Банги хотят переименовать в честь деятелей РФ
sandis sveicers/Shutterstock/FOTODOM

Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) рассматривают возможность переименования нескольких улиц столицы страны Банги в честь деятелей новейшей истории России. Об этом сообщается в Telegram-канале российского посольства в республике.

В диппредставительстве рассказали, что 18 августа посол РФ в ЦАР Алексей Бикантов был принят министром управления территориями и децентрализации и местного развития Бруно Йапанде.

В ходе встречи обсуждалось возможное содействие России подготовке и проведению президентских, парламентских и муниципальных выборов в республике в декабре этого года.

«Министр проинформировал посла о рассмотрении правительством ЦАР возможности переименования нескольких улиц Банги в честь деятелей новейшей истории России», — говорится в сообщении.

До этого глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов заявил, что боевики могут вмешаться в выборы в ЦАР.

Ранее в ЦАР оценили возможность допуска России к добыче алмазов в стране.

