Власти ЦАР хотят назвать улицы в честь деятелей новейшей истории РФ

Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) рассматривают возможность переименования нескольких улиц столицы страны Банги в честь деятелей новейшей истории России. Об этом сообщается в Telegram-канале российского посольства в республике.
В диппредставительстве рассказали, что 18 августа посол РФ в ЦАР Алексей Бикантов был принят министром управления территориями и децентрализации и местного развития Бруно Йапанде.
В ходе встречи обсуждалось возможное содействие России подготовке и проведению президентских, парламентских и муниципальных выборов в республике в декабре этого года.
«Министр проинформировал посла о рассмотрении правительством ЦАР возможности переименования нескольких улиц Банги в честь деятелей новейшей истории России», — говорится в сообщении.
До этого глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов заявил, что боевики могут вмешаться в выборы в ЦАР.
Ранее в ЦАР оценили возможность допуска России к добыче алмазов в стране.