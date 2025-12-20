На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров рассказал об ожиданиях от встречи Россия-Африка в Каире

Лавров: лидеры РФ и Африки ждут от встречи в Каире предложений по сотрудничеству
Сергей Гунеев/РИА Новости

Лидеры Российской Федерации и стран Африки ожидают от министерской встречи в Каире предложений по расширению сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии пленарного заседания Второй министерской конференции форума партнерства Россия - Африка, передает РИА Новости.

По его словам, руководители российского и африканских государств возлагают большие надежды на встречу в Каире, которая проходит 20 декабря, ожидают от дипломатов конструктивных решений, согласованных предложений, направленных на расширение многогранного сотрудничества между РФ и Африкой.

Также дипломат заявил, что необходимо подойти к третьему саммиту Россия-Африка с набором конкретных результатов.

Первая министерская конференция Форума партнерства РФ — Африка прошла в ноябре прошлого года. Тогда президент России Владимир Путин заявлял, что развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым.

Ранее Путин заявил, что Россия придает большое значение развитию отношений со странами Африки.

