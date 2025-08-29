Россия поможет странам Африки в развитии инженерного образования

Отношения между Россией и Африкой, в частности, государствами Конфедерации стран Сахеля (Нигер, Мали, Буркина-Фасо), по инициативе обеих сторон решено перевести на новый уровень. В рамках процесса стороны нацелены на совместное развитие науки, высшего и среднего образования, также страны Африки поддержали инициативу по созданию Россией инженерных классов. Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев на встрече министров образования России и государств Конфедерации стран Сахеля, прошедшей в Москве.

Глава Минэнерго уточнил, что месяц назад российская делегация посетила данные страны. В рамках визита были составлены протоколы о совместной работе, также в республике Мали создана межправкомиссия Россия-Мали, которую возглавил Цивилев. Тогда же стороны составили детальный протокол действий на ближайшие месяцы.

По словам Цивилева, Россия будет совместно развивать науку и образование не только со странами Сахеля, но и с другими государствами Африки, в частности, республикой Джибуди. Также все африканские государства поддержали российскую инициативу по созданию инженерных классов по аналогии с уже действующими в РФ.

«Спрос на инженеров неуклонно растет, они нужны во всех отраслях экономики. Однако инженера нужно подбирать со школьной скамьи, как это делается у нас, поэтому мы будем создавать именно инженерные классы в государствах Африки. Дети будут отбираться на конкурсной основе», — рассказал глава Минэнерго.

Он добавил, что также планируется наладить взаимодействие между инженерными классами России и Африки, в рамках которого будущие инженеры со школьной скамьи станут контактировать друг с другом и совместно разрабатывать инновации. «Мы поддерживаем и детское творчество, у нас есть большая система грантов», — отметил Цивилев.

В свою очередь, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что со странами Сахеля уже достигнуто соглашение об обмене школьниками и направлении учителей русского языка и педагогов по естественно-научным предметам. «Мы будем максимально укреплять наше сотрудничество в области подготовки кадров», — добавил Кравцов.

Уточняется, что также будет продолжено укрепление отношений между университетами стран и развитие школ русского языка в Африке. Одна уже открыта в Мали, такие же учреждения создадут в республике Нигер, Буркина-Фасо, а затем и других государствах Африки.

Министр образования и профессионального обучения Джибути Мустафа Мохамед Махамуд подчеркнул, что республика приветствует дух партнерства и взаимного уважения с Россией, а также ее помощь в развитии в сфере образования и подготовке инженеров.

«Африканские страны сильно и серьезно откликаются на нашу инициативу, им надоел западный неоколониализм. И на наших подходах они готовы строить долговременные отношения», — резюмировал Цивилев.