Бой блогера Пола и боксера Джошуа сравнили с запрещенным контентом

Поединок между блогером Джейком Полом и олимпийским чемпионом по боксу Энтони Джошуа показал культурные различия. Такое мнение в комментарии «Советскому спорту» выразил российский промоутер Владимир Хрюнов.

«Ставлю под сомнение спортивный смысл этого боя. Если хотели устроить что-то другое, надо было выбирать не Джошуа. Можно сравнить увиденное с запрещенным контентом, смотреть это не надо. Уверен, Пол продолжит проведение таких боев», — подчеркнул он.

Поединок, который состоялся в рамках вечера бокса в Майами, завершился в шестом раунде техническим нокаутом от британского боксера. Для Пола это поражение стало вторым за карьеру при 12 победах. В активе британца — 28 побед при четырех поражениях. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В 2020 году Джейк Пол начал проводить поединки по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. 17 апреля 2021 года соперником Пола стал 36-летний экс-чемпион Bellator Бен Аскрен, который проиграл последние 2 поединка в UFC, завершив этим карьеру бойца ММА. Этот бой Пол выиграл нокаутом в первом раунде. Одним из самых известных поединков Пола стал бой с Майком Тайсоном в ноябре 2024 года, который закончился победой блогера.

Джошуа — бывший чемпион мира по версии IBF (2016—2019, 2019—2021), WBA (2017—2019, 2019—2021), WBO (2018—2019, 2019—2021), IBO (2017—2019, 2019—2021) в тяжелом весе. Он победил девять бойцов за титул чемпиона мира в тяжелом весе.

Ранее Пол заявил, что сломал челюсть в бое с Джошуа.