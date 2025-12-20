На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа дата заседания Высшего Евразийского экономического совета с участием Путина

Кремль: Путин 21 декабря примет участие в заседании ВЕЭС в Петербурге
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что в ходе заседания лидеры стран СНГ обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического сообщества, наметят ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка СНГ, а также утвердят несколько важных документов и решений.

В частности, по данным Кремля, ожидается подписание Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией.

В Кремле также сообщили, что 22 декабря Путин примет участие в неформальной встрече лидеров стран-участниц. Президент России проводит традиционные неформальные предновогодние встречи с коллегами по СНГ по меньшей мере с 2017 года. С 2018 года такие мероприятия проходят в Санкт-Петербурге.

Российский лидер пригласил лидеров СНГ на неформальный саммит в октябре.

Ранее Путин заявил, что сила и притягательность Русского мира всегда заключалась в его открытости.

