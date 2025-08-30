На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше задержали украинца, угрожавшего поджигать дома поляков

В Варшаве задержали украинца, угрожавшего поджогами из-за отмены помощи беженцам
true
true
true
close
Shutterstock

В Варшаве полиция задержала 40-летнего гражданина Украины, который в TikTok опубликовал видео с угрозами поджечь дома поляков, если власти страны прекратят выплату пособий для украинских беженцев. Об этом сообщил глава МВД Польши Марчин Кервиньский в соцсети X.

В пятницу в TikTok пользователь с ником stepan3336 разместил видеозапись на фоне работы польских спасателей, которые тушат пожар. Мужчина на украинском языке сказал, что дом подожгли украинцы и пригрозил, что дома будут продолжать гореть, если Польша перестанет выплачивать беженцам с Украины ежемесячное пособие на детей «800 плюс» (выплата в размере 800 злотых — более $200 — на каждого ребенка).

По словам Кервиньского, через несколько часов после публикации ролика злоумышленника задержали, и теперь полиция готовит обращение в пограничную службу о его депортации.

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим гражданам Украины. Глава государства отметил, что после начала специальной военной операции в Польшу приехали несколько миллионов беженцев с Украины. Парламент страны принял закон, предоставляющий всем беженцам с Украины ряд льгот. В частности, это касалось бесплатного медицинского обеспечения, а также ряда социальных выплат.

Ранее в Европе заявили, что Украина потеряла «образ жертвы» в глазах лидеров ЕС.

