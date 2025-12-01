Власти Польши намерены арестовать украинцев, обвиняемых в диверсиях

Прокуратура Польши запросила ордер на арест украинцев, обвиняемых в диверсиях

Польская прокуратура запросила ордер на арест в ЕС украинцев, обвиняемых в диверсиях. Об этом в соцсети X написал пресс-секретарь ведомства Пшемыслав Новак.

По его словам, национальная прокуратура Польши направила соответствующее ходатайство в Окружной суд Варшавы, запросив европейский ордер на арест в отношении граждан Украины Евгения Иванова и Александра Кононова, обвиняемых в подрыве железнодорожных путей на востоке страны. Ордер будет действовать на всей территории Евросоюза.

Полиция Польши объявила Кононова и Иванова в розыск на территории страны.

24 ноября польские власти арестовали третьего участника диверсии а железнодорожных путях. Прокурор предъявил арестованному обвинение в пособничестве и подстрекательстве к совершению диверсии на железнодорожных путях.

Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов Польши 20 ноября. По версии следствия, гражданин Украины способствовал совершению преступления, оказывая содействие непосредственным исполнителям диверсии в разведке местности и подготовке дальнейших действий.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожных путях 15-16 ноября в Польше устроили двое граждан Украины, которые «долгое время работали и сотрудничали с российскими спецслужбами». Раскрывать имена предполагаемых диверсантов политик отказался, сославшись на то, что «проводятся дальнейшие операции».

Ранее Польша выдвинула требование Белоруссии после диверсии на железнодорожных путях.