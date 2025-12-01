На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Польши намерены арестовать украинцев, обвиняемых в диверсиях

Прокуратура Польши запросила ордер на арест украинцев, обвиняемых в диверсиях
true
true
close
Depositphotos

Польская прокуратура запросила ордер на арест в ЕС украинцев, обвиняемых в диверсиях. Об этом в соцсети X написал пресс-секретарь ведомства Пшемыслав Новак.

По его словам, национальная прокуратура Польши направила соответствующее ходатайство в Окружной суд Варшавы, запросив европейский ордер на арест в отношении граждан Украины Евгения Иванова и Александра Кононова, обвиняемых в подрыве железнодорожных путей на востоке страны. Ордер будет действовать на всей территории Евросоюза.

Полиция Польши объявила Кононова и Иванова в розыск на территории страны.

24 ноября польские власти арестовали третьего участника диверсии а железнодорожных путях. Прокурор предъявил арестованному обвинение в пособничестве и подстрекательстве к совершению диверсии на железнодорожных путях.

Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов Польши 20 ноября. По версии следствия, гражданин Украины способствовал совершению преступления, оказывая содействие непосредственным исполнителям диверсии в разведке местности и подготовке дальнейших действий.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожных путях 15-16 ноября в Польше устроили двое граждан Украины, которые «долгое время работали и сотрудничали с российскими спецслужбами». Раскрывать имена предполагаемых диверсантов политик отказался, сославшись на то, что «проводятся дальнейшие операции».

Ранее Польша выдвинула требование Белоруссии после диверсии на железнодорожных путях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами