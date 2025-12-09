На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США пообещали сократить помощь Украине

Politico: США на встрече G7 заявили о сокращении помощи Украине
true
true
true
close
Matt Rourke/AP

Соединенные Штаты на встрече министров финансов стран «Большой семерки» выступили с заявлением о намерении сократить денежную помощь Украине. Об этом сообщает газета Politico.

«Во время встречи США заявили, что сократят поддержку Украине после выплаты последних траншей по кредиту G7, который был согласован администрацией Байдена в 2024 году», — говорится в сообщении издания.

Газета отмечает, что Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере 71,7 млрд евро в 2026 году и будет вынуждена начать сокращать государственные расходы с апреля, если не поступят новые деньги.

По словам президента США Дональда Трампа, Вашингтон продает Североатлантическому альянсу оружие за полную стоимость, большая часть которого затем поступает на Украину.

При этом сами США больше не тратят деньги на Украину, подчеркнул Трамп.

Ранее в ЕС назвали сценарии выхода США из конфликта на Украине.

