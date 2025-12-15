На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Конгрессмен-республиканец выступил за передачу Украине ракет большой дальности

Конгрессмен Бейкон призвал послать на Украину крылатые ракеты большой дальности
Patrick Semansky/AP

Член нижней палаты конгресса США, представляющий Республиканскую партию, Дон Бейкон выступил в соцсети X за отправку крылатых ракет большой дальности на Украину.

«США нужно послать 200 крылатых ракет большой дальности Украине», — написал парламентарий.

Некоторые пользователи X оставили под постом конгрессмена негативные комментарии. Бейкон, в свою очередь, посоветовал таким людям «не быть тряпками».

9 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что страна продает НАТО оружие за полную стоимость, и его большая часть затем поступает на Украину. По словам главы государства, Североатлантический альянс и Киев ведут работу по распределению оружия.

До этого газета Kyiv Post со ссылкой на источники на Западе написала, что Вашингтон пообещал нарастить поставки оружия Киеву перед католическим Рождеством. В то же время высокопоставленные представители Пентагона предупредили европейские страны, что, несмотря на наращивание военной помощи Украине, после 2027 года большая часть оборонных обязательств должна перейти к НАТО.

Ранее Трамп рассказал, что США больше «не тратят ни копейки» на помощь Украине.

