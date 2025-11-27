На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эстония решила усилить наблюдение за границей с Россией

ERR: Эстония запустила новый радиолокационный комплекс на границе с Ленобластью
close
Depositphotos

Эстония решила запустить новый радиолокационный комплекс на границе с Ленинградской областью. Об этом сообщило агентство ERR.

«В Ида-Вирумаа начал работать радиолокационный комплекс (РЛС), дающий более качественный обзор воздушной обстановки», — говорится в публикации.

Командующий Военно-воздушными силами Эстонии Рийво Валге отметил, что установка предназначена для обнаружения объектов на расстоянии до 550 км.

Ида-Вирумаа находится на северо-востоке страны, граничит с Российской Федерацией. Валге подчеркнул, что локация выбрана намеренно: РЛС дает обзор над Чудским озером.

До этого сообщалось, что истребители стран-членов Североатлантического альянса проведут тренировочные полеты в небе над Эстонией.

Истребители стран НАТО с 10 по 16 ноября также совершали тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Самолеты альянса отрабатывали учебные полеты над страной и в период с 3 по 9 ноября.

Ранее глава МИД Эстонии ответил на вопрос о создании странами Балтии собственных ВВС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами