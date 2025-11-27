Эстония решила усилить наблюдение за границей с Россией

ERR: Эстония запустила новый радиолокационный комплекс на границе с Ленобластью

Эстония решила запустить новый радиолокационный комплекс на границе с Ленинградской областью. Об этом сообщило агентство ERR.

«В Ида-Вирумаа начал работать радиолокационный комплекс (РЛС), дающий более качественный обзор воздушной обстановки», — говорится в публикации.

Командующий Военно-воздушными силами Эстонии Рийво Валге отметил, что установка предназначена для обнаружения объектов на расстоянии до 550 км.

Ида-Вирумаа находится на северо-востоке страны, граничит с Российской Федерацией. Валге подчеркнул, что локация выбрана намеренно: РЛС дает обзор над Чудским озером.

До этого сообщалось, что истребители стран-членов Североатлантического альянса проведут тренировочные полеты в небе над Эстонией.

Истребители стран НАТО с 10 по 16 ноября также совершали тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Самолеты альянса отрабатывали учебные полеты над страной и в период с 3 по 9 ноября.

Ранее глава МИД Эстонии ответил на вопрос о создании странами Балтии собственных ВВС.