Памфилова высказалась о возможном проведении украинских выборов

В случае признания украинских выборов легитимными и при условии постановки задачи организации голосования для граждан Украины, находящихся на территории России, Центризбирком обеспечит проведение процесса на высочайшем уровне. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, чьи слова приводит Telegram-канал ведомства.

«Если выборы на Украине примут легитимный характер, а перед нами будет поставлена задача провести голосование украинских граждан на территории России, эта возможность будет обеспечена на самом высоком уровне», — сказала Памфилова.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил на итоговой пресс-конференции, что от 5 до 10 миллионов украинских граждан проживают в России и, по его мнению, должны обладать правом голоса на украинских выборах. Глава государства подчеркнул, что для достижения легитимности власти в Украине необходимо проведение выборов.

Ранее Путин подчеркнул, что власть на Украине должна стать легитимной.