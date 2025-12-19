На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Памфилова высказалась о возможном проведении украинских выборов

Памфилова рассказала о голосовании украинцев на территории РФ в случае выборов
true
true
true
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

В случае признания украинских выборов легитимными и при условии постановки задачи организации голосования для граждан Украины, находящихся на территории России, Центризбирком обеспечит проведение процесса на высочайшем уровне. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, чьи слова приводит Telegram-канал ведомства.

«Если выборы на Украине примут легитимный характер, а перед нами будет поставлена задача провести голосование украинских граждан на территории России, эта возможность будет обеспечена на самом высоком уровне», — сказала Памфилова.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил на итоговой пресс-конференции, что от 5 до 10 миллионов украинских граждан проживают в России и, по его мнению, должны обладать правом голоса на украинских выборах. Глава государства подчеркнул, что для достижения легитимности власти в Украине необходимо проведение выборов.

Ранее Путин подчеркнул, что власть на Украине должна стать легитимной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами